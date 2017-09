Tienduizenden Ieren demonstreren voor soepelere abortuswetgeving

In de Ierse hoofdstad Dublin zijn zaterdag tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de strenge abortuswetgeving in het land. Het is de eerste grote demonstratie sinds premier Leo Varadkar begin deze week aankondigde dat over aanpassing van die wet volgend jaar een referendum wordt gehouden.

De Ierse abortuswetgeving geldt als de strengste in Europa. Tot 2013 was het beƫindigen van het ongeboren leven helemaal verboden. Vier jaar geleden werd de wet aangepast: abortus mocht als het leven van de moeder in gevaar is. Op een illegale abortus staat in Ierland een maximale celstraf van 14 jaar.

De strenge wetgeving werkt abortustoerisme in de hand. Zo lieten vorig jaar 3000 Ierse vrouwen een abortus uitvoeren in Engeland, volgens het Britse ministerie van Volksgezondheid. Activisten zeggen dat het werkelijke aantal nog veel hoger ligt. In Engeland is abortus legaal tot 24 weken in de zwangerschap.

Verkrachting

Het referendum over de Ierse abortuswetgeving wordt waarschijnlijk in mei of juni gehouden. Het is nog niet bekend welke vraag wordt voorgelegd aan de bevolking. Daar moet een parlementaire adviescommissie zich nog over buigen.

De VN en de Raad van Europa hebben er bij Ierland op aangedrongen om de wet zo aan te passen dat een abortus voortaan ook mag na een verkrachting, incest of er als er sprake is van een foetus die niet levensvatbaar is.

Katholieke kerk

Uit opiniepeilingen blijkt dat veel Ieren willen dat de wet nog verder wordt versoepeld. Veel demonstranten droegen zwarte kleding met daarop de tekst 'Repeal'. Dat is een verwijzing naar het schrappen van het achtste artikel van de Ierse grondwet waarin in 1983 werd vastgelegd dat een ongeboren kind dezelfde rechten heeft als de moeder.

De betogers liepen door de stad naar het Ierse parlement. Bij het kantoor van de Ierse premier Leo Varadkar riepen demonstranten Get your rosaries off our ovaries. Een verwijzing naar de grote invloed die de katholieke kerk lang heeft gehad op de geboortepolitiek in het land.