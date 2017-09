VVV verslaat onmachtig Excelsior

VVV-Venlo handhaaft zich voorlopig in het linkerrijtje. De Limburgers waren op Woudestein Excelsior met 2-0 de baas.

Excelsior had in de magere eerste helft aanvankelijk een overwicht, maar meer dan een kopbal van Jordy de Wijs (naast) leverde dat niet op.

VVV werd steeds dreigender; het zette de Kralingers vast en had succes via Clint Leemans. Doelman Ögmundur Kristinsson speelde met veel risico in, Leemans zat ertussen en stiftte de bal fraai over de keeper.

De thuisploeg wilde daarna wel, maar was erg slordig. Invaller Mike van Duinen schonk aanvoerder Ryan Koolwijk nog een kans, maar die miste de bal.

Van Duinen gaf wel de 'assist' bij Ralf Seuntjens' 0-2, door de bal na een vrije trap van VVV ongelukkig door te koppen.