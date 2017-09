Uitgerekend De Bruyne schiet City langs Chelsea

In de Premier League heeft Manchester City zijn ongeslagen status behouden. Op bezoek bij Chelsea won City verdiend met 1-0. Kevin De Bruyne was de grote man tegen zijn oude club.

In een flets eerste bedrijf, waarin de beste kansen al voor City waren, verloor Chelsea spits Alvaro Morata met een blessure. Doelman Thibaut Courtois voorkwam nog meer onheil voor landskampioen Chelsea door op slag van rust knap redding te brengen op een kopbal van Fernandinho.

De Bruyne maakte met een prachtige goal in de tweede helft het verschil. Na een één-twee met Gabriel Jesus haalde de oud-speler van Chelsea hard uit en liet daarmee landgenoot Courtois kansloos. Het was pas de eerste goal van de Belg in zes duels tegen de club, die hij in 2014 verliet.

Ook daarna was de grootste kans voor City. Een fraaie volley van Jesus zeilde richting het doel, maar de Duitse verdediger Antonio Rüdiger bracht redding op de lijn.