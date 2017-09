Uitdelen jodiumtabletten begint, maar helpen ze ook bij een kernramp?

Voor jongeren onder de 18 is de zone nog veel groter: binnen een straal van 100 kilometer van de centrales worden de pillen aan die doelgroepen uitgedeeld. Dat is omdat het risico op schildklierkanker door radioactief jodium groter is bij jongeren dan bij ouderen. Zwangere vrouwen kunnen de tabletten zelf halen en bij een ramp innemen ter bescherming van hun ongeboren kind.

De massale campagne lijkt wat tegenstrijdig: aan de ene kant zegt de regering dat alle kerncentrales veilig zijn, aan de andere kant worden er massaal jodiumtabletten uitgedeeld. Volgens minister Schippers gaat het niet om de vraag of de centrales veiliger of onveiliger zijn dan 30 jaar geleden, of in de toekomst misschien onveiliger worden. "Dit gaat er gewoon om dat er internationaal richtlijnen zijn. Hoe kun je hier het beste mee omgaan? Door er zoveel mogelijk op voorbereid te zijn. En de Nederlanders zijn straks net zo goed voorbereid als de mensen in Duitsland en in Belgiƫ."