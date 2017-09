Ook Hodgson krijgt Crystal Palace niet aan de praat

Bijna drie weken na het ontslag van Frank de Boer, wacht Crystal Palace nog altijd op de eerste (doel-)punten in de Premier League. Zaterdag was Manchester United veel te sterk: 4-0.

De club uit Londen heeft na de oorwassing op Old Trafford een doelsaldo van 0 voor en 17 tegen. Het was de derde competitienederlaag op rij onder de nieuwe trainer Roy Hodgson, al was de tegenstand niet eenvoudig: Southampton, Manchester City en United.

Belgen beslissen duel, Blind op de bank

Op Old Trafford opende de thuisploeg zaterdag vroeg de score, na een knappe actie van Marcus Rashford. Juan Mata rondde af. Toen Palace aandrong, tikte Marouane Fellaini de 2-0 binnen. Even na rust besliste de Belg het duel met een rake kopbal. Zijn landgenoot Romelu Lukaku zorgde voor het slotakkoord.

Daley Blind zat negentig minuten lang op de bank.

Spurs winnen ook eenvoudig

Tottenham Hotspur heeft ook zijn vierde uitduel omgezet in winst. Huddersfield Town werd simpel met 4-0 verslagen. Binnen een halfuur hadden de Spurs al driemaal gescoord. Kane maakte zijn 12de en 13de doelpunt in de maand september, in augustus scoorde hij niet. Davies en Sissoko troffen eveneens doel.