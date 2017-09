Na negen jaar weer titel voor Bondarenko

De 31-jarige Kateryna Bondarenko heeft voor het eerst in negen jaar weer een WTA-titel veroverd. De Oekraïense (WTA-133) won in Tasjkent in de finale met 6-4, 6-4 van Timea Babos (WTA-52).

Bondarenko won in 2008 het grastoernooi van Birmingham en was dat jaar ook de nummer negen van de wereld. In 2012 nam ze tijdelijk afscheid en nadat ze in 2013 moeder was geworden, keerde ze een jaar later weer terug op de WTA-tour.

In de finale speelde Babos niet best. Ze liet zich uit haar spel halen door een in haar ogen foute beslissing van de umpire (er was geen hawk-eye) en leverde daardoor de eerste set in. Een opleving in de tweede set kwam te laat.