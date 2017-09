Colombia en ELN: vanaf middernacht geen aanvallen meer

Het Colombiaanse leger en de ELN vechten al vijf decennia met elkaar. Ondanks de gesprekken in Ecuador ging de ELN door met het ontvoeren van mensen, onder wie een team van het Nederlandse tv-programma Spoorloos, voor losgeld en aanslagen op oliebedrijven.

In de video zegt Rodriguez dat het niet makkelijk was om het staakt-het-vuren overeen te komen. In het akkoord is onder meer afgesproken dat de ELN stopt met de ontvoeringen, de aanslagen, het gebruik van landmijnen en het rekruteren van minderjarigen. In ruil daarvoor zal de regering onder meer de omstandigheden van zo'n 450 gevangen genomen rebellen verbeteren.

"We moeten nooit stoppen met het nastreven van vrede", zei president Santos in een toespraak op de nationale tv. "Ik hoop dat dit tijdelijk staakt-het-vuren verlengd kan worden en de eerste stap is voor vrede met de ELN."

Nobelprijs

De ELN werd in 1964 opgericht door katholieke priesters. Er is eerder geprobeerd om vrede te sluiten, maar dat leidde nooit ergens toe. Dit is de eerste keer dat er daadwerkelijk een staakt-het-vuren is overeengekomen.

Eerder sloot de regering na vier jaar onderhandelen een akkoord met de rebellen van de FARC. Die hebben de wapens neergelegd en ingeleverd. Het leverde Santos de Nobelprijs voor de Vrede op.