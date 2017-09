Miljoen Venezolaanse kinderen vatbaar voor mazelen

In Venezuela lopen een miljoen kinderen een verhoogd risico om mazelen te krijgen. Ze zijn vatbaar voor het virus omdat ze niet zijn ingeënt en er zijn geen vaccins voorhanden. Ook zijn er niet genoeg medicijnen, zegt een groep verontruste artsen.

Daarnaast zijn veel ziekenhuizen in het land sterk verouderd, waardoor besmettingen niet altijd goed kunnen worden aangepakt. En veel artsen in Venezuela vertrekken door de aanhoudende economische en politieke crisis naar het buitenland, wat het probleem nog groter maakt.

Epidemie

Besmettelijke ziekten als mazelen en difterie worden steeds vaker gemeld in het Zuid-Amerikaanse land. Mazelen is een belangrijke doodsoorzaak voor kinderen, zelfs als er vaccins voorhanden zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat vooral in conflictgebieden het risico op verspreiding van de ziekte groot is, doordat de medische infrastructuur daar vaak niet meer functioneert.

De WHO probeert meer dan zeven miljoen vaccins tegen mazelen naar Venezuela te brengen, in de hoop een epidemie te voorkomen.