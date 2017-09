Brimstone grote winnaar van de Gouden Kalveren

De grote winnaar van de Gouden Kalveren is Brimstone geworden. De westernthriller wist zes van de negen nominaties te verzilveren, waaronder die voor Beste Film. Nooit eerder had een film zoveel Gouden Kalveren gekregen.

Brimstone is een Nederlands-Amerikaanse productie. De film gaat over het leven van een vrouw die gedomineerd wordt door een gedemoniseerde dominee. De film won ook de prijzen voor Beste Regie, Beste Camera, Beste Production Design, Beste Muziek en Beste Sound Design.

De film won geen prijzen voor het acteerwerk. Peter Paul Muller kreeg het Gouden Kalf voor Beste Acteur in Bram Fischer, Nora El Koussour die voor Beste Actrice in Layla M. De prijzen voor Beste Bijrol waren voor Mohammef Azaay in Layla M. en Marie-Louise Stheins in Waldstille.

Tonio

Verliezer van de avond was Tonio, de film naar het gelijknamige boek over de dood van de zoon van A.F.Th. van der Heijden. De film was zeven keer genomineerd, maar won alleen het Gouden Kalf voor Beste Montage.

De veel besproken documentaire De kinderen van Juf Kiet over een klas vol vluchtelingenkinderen won een Kalf voor Beste Lange documentaire.

De belangrijkste prijzen voor Nederlandse films werden in het Beatrix Theater in Utrecht uitgereikt bij de afsluiting van het Nederlandse Film Festival. De winnaars worden gekozen door filmprofessionals. Dit jaar waren er 368 mensen die mochten stemmen.