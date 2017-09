Oppermachtig Den Bosch verslaat HDM in hockeytopper

Den Bosch, dat al 36 duels op rij ongeslagen is in de reguliere competitie, is nog zonder puntenverlies dit seizoen. Datzelfde geldt voor Amsterdam. De negentienvoudig landskampioen won met 2-1 op bezoek bij Oranje-Rood.

Onderin zijn de twee nieuwkomers Nijmegen en Huizen nog puntloos. Datzelfde geldt voor Groningen, dat vorig seizoen ook al op het hoogste niveau actief was.