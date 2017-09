Fortuna Sittard en Jong Ajax winnen ruim

Jong Ajax heeft in de Jupiler League FC Oss overtuigend verslagen. Na 33 minuten had de technisch vaardigere koploper de eindstand (0-3) al op het scorebord.

Dani de Wit rondde al na 2 minuten een vlotlopende aanval af. Mateo Cassiera trof na een knappe aanname doel en Noussair Mazraoui torende bij een hoekschop boven iedereen uit. Daarmee was de koek op.

Fortuna Sittard kwam bij Telstar voor de rust (0-0) niet veel verder dan een inzet op de paal van Stefan Askovski. Na rust sloeg de Limburgse nummer 2 van de eerste divisie keihard toe in Velsen: 0-6. De 0-1 van Perr Schuurs, een verwoestende uithaal in de kruising, was van het halve dozijn treffers de mooiste.

MVV Maastricht, voor de wedstrijd nog de nummer 3, verloor bij NEC: 4-1. De Nijmegenaren nemen daarmee de derde plek over. Wojciech Golla kopte raak uit een corner. Dogan Golpek maakte gelijk via een verdediger, maar Mohamed Rayhi, Ferdi Kadioglu en Arnaut Groeneveld schonken de thuisploeg in de laatste twintig minuten de dik verdiende zege.