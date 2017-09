'Oude Britse kip niet in Nederlandse supermarkt'

Ligt er kippenvlees uit Groot-Brittannië in de schappen van de Nederlandse supermarkten? Deskundigen zeggen van niet. De verse kip die hier in de schappen ligt, komt voornamelijk uit Nederland zelf of uit België en Duitsland.

Gisteravond maakten The Guardian en ITV News bekend dat de grootste leverancier van kippenvlees in Groot-Brittannië mogelijk ernstig sjoemelde. Het bedrijf 2 Sisters vermengde oud en vers vlees en vervolgens werd er een verkeerde houdbaarheidsdatum op de verpakking gezet.

De krant noemde diverse supermarkten die het vlees in Groot-Brittannië gekocht hebben, waaronder Aldi en Lidl. Beide supermarkten laten weten in Nederland geen Brits vlees te verkopen.

Beperkte houdbaarheid

Deskundigen zeggen dat in Nederland überhaupt geen Brits kippenvlees wordt verkocht. Verse kip heeft een zeer beperkte houdbaarheidsdatum. Daarom komt de meeste kip uit Nederland, zegt Peter van Horne, pluimvee-econoom aan de Universiteit van Wageningen.

Ingevroren kip komt wel van verder, maar ook niet uit Groot-Brittannië. "Kip uit de diepvries of in samengestelde producten komt juist weer uit Brazilië of Thailand. Daar wordt kippenvlees tegen een veel lager tarief verkocht", zegt van Horne.

Toezicht

Met de Nederlandse kip is volgens de Nederlandse Vereniging van Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi) niets mis. "Dit soort misstanden zijn hier niet mogelijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft hier permanent toezicht waardoor het heel erg lastig is om te sjoemelen met houdbaarheidsdata van kip", zegt Nepluvi-voorzitter Gert-jan Oplaat.

"Bovendien maakt de Nederlandse pluimveesector gebruik van een bijzonder tracesysteem. We kunnen de kop volgen van het moment dat zij geslacht wordt totdat zij in de winkelschappen ligt. Dit maakt frauderen haast onmogelijk", zegt Gert-jan Oplaat.

Kleine winstmarge

Ook Dick Veerman, hoofdredacteur van de onlinekrant Foodlog, denkt niet dat er Brits vlees in de Nederlandse supermarkten ligt. Over de vraag of het in Nederland ook zo mis kan gaan, is hij iets minder stellig. "Als het in Groot-Brittannië mis kan gaan dan kan dat ook in Nederland. De marges in de voedselsector zijn extreem dun. Zo krijg je een net wat betere marge. Dat is een groot probleem."

De enige manier waarop dit soort fraude met zekerheid voorkomen kan worden is permanent cameratoezicht. "En dat is natuurlijk niet te doen", aldus Veerman.

Toch denkt hij dat de kans dat dit soort misstanden in Nederland voorkomen erg klein is. "Geen supermarkt wil nog wat van je afnemen als zoiets bekend wordt. Bovendien riskeer je zware straffen als mensen ziek zijn geworden of zelfs overleden zijn door jouw product."