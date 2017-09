VVD'er Zijlstra hard over aftreden-opmerking Asscher

VVD-fractievoorzitter Zijlstra vindt de uitspraak van vice-premier Asscher over het eventuele aftreden van minister Hennis van Defensie voorbarig.

Asscher zei dat de fouten die Defensie in Mali maakte, waardoor twee militairen zijn overleden en een andere militair zwaar gewond raakte, zwaar genoeg zijn om af te treden. Hij voegde daar aan toe dat er wel eerst in het Kamerdebat van dinsdag over gesproken moet worden.

Zijlstra zegt daar over: "Die uitspraak heeft mij verbaasd. Het debat moet nog met de Kamer worden gevoerd. Minister Hennis heeft gezegd dat zij na het debat kijkt wat het voor haar eigen positie betekent. Dat vind ik de nette manier."

Politieke spelletjes

Asscher deed zijn uitspraak na afloop van de wekelijkse ministerraad, en gaf daarmee aan dat hij dat in zijn rol van vice-premier deed, en niet als fractievoorzitter van de PvdA. Zijlstra noemt dat apart.

"Het gaat hier om overleden militairen", zegt Zijlstra. "Niet om politieke spelletjes. Wij moeten niet als politiek rollebollend over straat gaan."

Zijlstra zegt dat hij afwacht wat er dinsdag gaat gebeuren. Wat Asscher vandaag heeft gedaan, is voor zijn rekening, zegt hij.