Doodstraf voor voormalige topman Vietnamese bank

De voormalige directeur van de Vietnamese Ocean Bank en het staatsoliebedrijf PetroVietnam is in een grote fraudezaak veroordeeld tot de doodstraf. Hij is schuldig bevonden aan verduistering en machtsmisbruik, waarmee hij de Vietnamese staat voor omgerekend ruim negen miljoen euro heeft benadeeld. Bestuursvoorzitter Ha Van Tham van Ocean Bank kreeg levenslang, meldt Reuters.

Nguyen Xuan Son werkte ten tijde van de fraude als algemeen directeur bij Ocean Bank. Volgens de rechtbank betaalde de bank onder zijn leiding meer dan 50.000 mensen en 400 bedrijven en instellingen een te hoge rente. Dat kostte het bedrijf ruim 58 miljoen euro.

'Ernstige misdaden'

"De daden van Nguyen Xuan Son en Ha Van Tham zijn buitengewoon ernstig, en een schending van de eigendomsrechten van de staat en de organisatie. Ze veroorzaakten woede en verdeeldheid onder de mensen, en moeten serieus aangepakt worden (...) in de huidige strijd tegen misdaad in het algemeen en corruptie in het bijzonder", aldus een van de rechters bij het uitspreken van het vonnis.

In de zaak stonden meer dan vijftig mensen terecht, vrijwel allemaal hooggeplaatste bankmedewerkers. Twaalf van hen kregen hoge straffen tot dertig jaar. Nog eens 32 kregen gevangenisstraffen tot drie jaar, en vijf anderen werden veroordeeld tot twee jaar heropvoeding.

Corruptiebestrijding

Son stapte in 2014 over naar PetroVietnam, waar hij bestuursvoorzitter werd. Het oliebedrijf was voor een vijfde eigenaar van Ocean Bank. In 2015 werd Ocean Bank genationaliseerd, nadat het bedrijf ruim 377 miljoen euro verlies had gemaakt. PetroVietnam hield aan die overname niets over.

De laatste jaren zijn meer hooggeplaatste Vietnamezen ter dood veroordeeld voor corruptie. Toch is de doodstraf voor figuren van deze statuur zeldzaam.