Wekdienst 29/9: uitreiking Gouden Kalveren en misstanden kipleverancier

Goedemorgen, misstanden bij de grootste Britse leverancier van kippenvlees. En boeren krijgen 400.000 zonnepanelen.

Pas op, lokaal kan het mistig zijn. Later vandaag wordt het warm voor de tijd van het jaar met maxima van 20 tot lokaal 25 graden. De dag begint zonnig, maar in de middag komt er meer bewolking en volgen later ook buien. In de avond is kans op onweer. In het weekend en volgende week: meer wind en herfstweer.

Moet je de deur uit? Dit is het overzicht van files en de situatie op het spoor. En hou er rekening mee dat de A4, de drukste weg van Nederland, dit weekend is afgesloten in de richting van Amsterdam naar Den Haag.