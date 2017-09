'Misstanden bij grootste Britse leverancier van kippenvlees'

Bij de grootste leverancier van kippenvlees in Groot-Brittannië zijn ernstige misstanden en pogingen om dat te verhullen ontdekt. Uit een gezamenlijk onderzoek van The Guardian en ITV News blijkt dat een vestiging van leverancier 2 Sisters oud en vers vlees vermengde. Vervolgens werd er een verkeerde houdbaarheidsdatum op de verpakking gezet.

De twee nieuwsorganisaties hebben beeldopnames gemaakt in een 2 Sisters-vestiging in West Bromwich, waarop te zien is dat werknemers op de grond gevallen vlees alsnog laten verpakken. Vlees dat door supermarkten is teruggestuurd, wordt volgens medewerkers die anoniem willen blijven opnieuw verpakt en weer aan diezelfde supermarkten geleverd.

Om eventuele terugroepacties om gezondheidsredenen te verhinderen, zouden managers de opdracht geven om documenten over de slachterijen waar de kippen vandaan komen te vervalsen.

Paardenvleesschandaal

De gevolgen van de vondsten van The Guardian en ITV zijn mogelijk groot voor de Britse vleesindustrie. 2 Sisters produceert ongeveer een derde van het kippenvlees dat in Groot-Brittannië wordt gegeten. Vier jaar geleden leidde een vergelijkbaar onderzoek naar paardenvlees tot de ontdekking van een groot Europees vleesschandaal.

Professor Chris Elliot van de Queen's Universiteit, destijds een van de Britse hoofdonderzoekers van dat schandaal, is bezorgd over de nieuwe ontdekking. Hij roept op tot een grootschalig onderzoek. "De afgelopen drie tot vier jaar heb ik veel voedingsbedrijven onderzocht in het hele Verenigd Koninkrijk. Ik heb nog nooit een bedrijf onder zulke slechte omstandigheden zien werken", zegt hij tegen de twee media.

2 Sisters zegt niet genoeg tijd te hebben om te reageren, maar spreekt wel van "vervalste beelden". De vijf grootste Britse supermarkten die de kip in de schappen hebben liggen, zeggen de ontdekkingen van The Guardian en ITV zelf ook te gaan onderzoeken.

Nederlandse pluimveeslachterij

Het bedrijf is in handen van de Britse zakenman Ranjit Singh Boparan. Vorig jaar had het concern een omzet van meer dan 3 miljard euro. In 2010 nam het de Nederlandse pluimveeslachterij Storteboom over.