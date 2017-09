Laatste (vage) foto van gecrashte ruimtesonde Rosetta gevonden

Medewerkers van ruimtevaartorganisatie ESA hebben bij toeval de laatste foto gevonden die de sonde Rosetta maakte, voordat die een jaar geleden neerstortte.

De foto is genomen een paar seconden voordat Rosetta zich op 30 september vorig jaar gecontroleerd te pletter vloog op komeet 67P/C-G. De sonde vloog toen hij de foto maakte op zo'n 20 meter van de komeet. De afbeelding is wat vaag, omdat de satelliet niet het volledige beeld naar de aarde kon sturen voordat hij crashte.

De foto werd toevallig gevonden op de servers van de vluchtleiding in Duitsland. De ESA dacht dat de laatste foto veel langer voor de crash gemaakt was.

6 miljard kilometer

De Europese sonde Rosetta werd in 2004 gelanceerd voor onderzoek naar komeet 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko. Tien jaar later was de reis van 6 miljard kilometer voltooid en begon de satelliet met het verzamelen van informatie.

De ESA liet Rosetta neerstorten omdat de komeet steeds verder van de zon verwijderd raakte. Daardoor viel er steeds minder licht op Rosetta's zonnepanelen. De onderzoekers wilden voorkomen dat de sonde uit zichzelf zou uitvallen.