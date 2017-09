Woods onzeker over golftoekomst, maar optimistisch

De voorzichtigheid van Woods, die in 2015 zijn laatste complete toernooi afwerkte, is begrijpelijk. Hij zag al eerder comebacks de mist ingaan. Nog niet zo lang geleden twijfelde hij zelfs of hij wel als vice-captain bij de Presidents Cup kon optreden. "Ik kon niet eens in een golfkarretje rijden. Het hobbelen deed te veel pijn. En ook gewoon autorijden was pijnlijk. Maar dat is allemaal verleden tijd. Fantastisch."

Hij is zeker van plan zijn uiterste best te doen om 'ooit' weer als professional op de golfbaan te staan. Maar nu gaat hij eerst genieten van het coachen van het Amerikaanse team, waarin spelers rondlopen die nog op de kleuterschool zaten toen Woods in 1997 zijn eerste major (The Masters) op zijn naam schreef. "We gaan veel plezier beleven deze week."