Hulpverleners in Mexico aangevallen en beroofd

In het zuiden van Mexico zijn jongeren aangevallen en beroofd toen ze hulp wilden verlenen aan slachtoffers van de aardbeving. Een vrouwelijke hulpverlener zou zijn verkracht.

De groep was in een pick-uptruck onderweg naar slachtoffers, toen een enkele gewapende mannen hen aanvielen. Een van de hulpverleners zou zijn beschoten, een ander werd geslagen. Ook namen de overvallers hun mobiele telefoons mee.

Het incident gebeurde in de deelstaat Oaxaca, zo'n 500 kilometer ten zuiden van Mexico-Stad. De aardbeving afgelopen zaterdag was de derde deze maand in Mexico en had een kracht van 6,2. Het epicentrum in Oaxaca.