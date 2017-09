Kabinet moet prioriteit geven aan zorgkosten en ouderenzorg

Nederlanders vinden dat het nieuwe kabinet als eerste met de zorg aan de slag moet. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat ieder kwartaal peilt hoe Nederlanders denken over het land.

"45 procent van de ondervraagden zet de zorg met stip op één", zegt woordvoerder Josje den Ridder van het SCP. Vooral de hoge zorgkosten en de ouderenzorg worden als belangrijke onderwerpen gezien.

"Voor ouderen moet je goed zorgen, maar is die zorg wel goed geregeld en vereenzaamt de oudere niet?" Bij de zorgkosten is het wel of niet verhogen van het eigen risico een onderwerp waar mensen zich druk om maken.

Inkomensverschillen

Ook immigratie, economie en het onderwijs zijn punten van aandacht. De regering moet volgens de ondervraagden het verschil tussen arm en rijk verkleinen. "Je ziet een verschuiving ten opzichte van het afgelopen jaar. Mensen maken zich minder druk over de economie van het land en meer over de inkomensverschillen", zegt Den Ridder.

Het SCP vroeg tevens naar het gevoel van veiligheid in Nederland. Daaruit blijkt dat 52% van de ondervraagden zich niet onveilig voelt, 42% wel. Dat is vergelijkbaar met zeven jaar geleden. Vooral terreurdreiging speelt steeds vaker een rol bij het gevoel van onveiligheid. Mensen die dat ervaren mijden soms grote groepen mensen en houden er rekening mee bij het kiezen van hun vakantiebestemming.

Toekomst

Uit het onderzoek blijkt ook dat er zorgen zijn over de toekomst. 62 procent denkt dat volgende generaties in Nederland het slechter krijgen. "Ze zeggen het nu best goed te hebben, maar vinden wel dat vroeger alles beter was en het wordt alleen maar slechter."