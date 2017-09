Seksueel geweld tegen gevluchte Rohingya-vrouwen

Er komen steeds meer berichten over verkrachtingen van Rohingya-vrouwen die zijn gevlucht naar Bangladesh. Sinds de vluchtelingenstroom eind augustus op gang kwam hebben doktoren van de Internationale Organisatie voor Migratie IOM in dat gebied tientallen vrouwen behandeld die slachtoffer waren van seksueel geweld.

Volgens het hoofd van de organisatie, William Lacy Swing, is dat maar het topje van de ijsberg. In het gebied worden 480.000 vluchtelingen opgevangen die het geweld in hun land Myanmar ontvlucht zijn.

Bangladesh

De Rohingya vluchten massaal naar buurland Bangladesh sinds het leger van Myanmar jacht op hen maakt. Aanleiding daarvoor waren aanvallen door Rohingya-rebellen op politieposten in de provincie Rakhine, waar de meeste van de meer dan 1 miljoen Rohingya-moslims wonen.

Zij worden al generaties lang gediscrimineerd door de rest van de bevolking van Myanmar, die de Rohingya als tweederangs burgers beschouwen die eigenlijk in Bangladesh thuishoren. Eens in de zoveel jaar is er een uitbarsting van geweld tegen Rohingya.