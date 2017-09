Fraser: Vitesse moet snel volwassen worden

Hetzelfde voetbal als tegen Lazio, maar dan zonder persoonlijke fouten. Dat is wat Vitesse-trainer Henk Fraser donderdagavond hoopt te zien tegen OGC Nice. In Frankrijk speelt de nummer drie van de eredivisie zijn tweede groepsduel in de Europa League.

De nipte nederlaag (2-3) tegen de Italianen van twee weken geleden biedt houvast. Vitesse speelde aanvallend sterk, pakte twee keer terecht een voorsprong, maar kwam door geklungel in de Arnhemse defensie uiteindelijk toch met lege handen te staan.

Snel volwassen

"Belangrijk is dat wij, zoals we getracht hebben tegen Lazio, ons niveau halen. Heel vaak levert ons dat dan wat op", blikt Fraser vooruit. "Persoonlijke fouten, dat zag je ook bij Feyenoord, kun je je tegen dit soort ploegen niet veroorloven. We moeten snel volwassen worden."