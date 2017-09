Varkens in Nood wil intrekking vergunning voor De Knorhof

Varkens in Nood heeft een verzoek ingediend om de vergunning van varkenshouderij De Knorhof in Erichem in te trekken. Bij dat bedrijf kwamen in juli zo'n 20.000 varkens om door een brand.

Het is overigens nog niet duidelijk wat de toekomstplannen van het bedrijf na de brand zijn. Maar toch willen de stichtingen Varkens in Nood, Dier & Recht en Leefbaar Buitengebied dat er nu al naar de huidige omgevingsvergunning van het bedrijf wordt gekeken.

De drie organisaties trekken gezamenlijk op in de procedure, schrijft Omroep Gelderland. Ze willen ook voorkomen dat er nieuwe vergunningen worden verstrekt. Zodra eigenaar Straathof een nieuwe vergunningsaanvraag indient, zullen ze bezwaar aantekenen.

Petitie

Eerder haalde Varkens in Nood al 50.000 handtekeningen op met een petitie. De stichting wil zo een Kamerdebat afdwingen over de megastallen. Ze willen ook een beroepsverbod voor varkenshouder Straathof van de Knorhof, net zoals hij in Duitsland heeft.