Duitsland staat niet te juichen over Europese hervormingen Macron

De vergaande plannen voor de zogenoemde "heroprichting van de Europese Unie" van de Franse president Macron zijn in Duitsland met gemengde gevoelens ontvangen. Macron rekent voor zijn hervormingen op de volledige steun van bondskanselier Merkel, maar zij moet na de verkiezingen van zondag een coalitie zien te vormen en daarbij kan ze niet om de eurosceptische partij FDP heen.

Macron had met zijn toespraak gewacht tot na de verkiezingen, maar hoopt nu dat er snel afspraken gemaakt kunnen worden. Merkel heeft echter wel wat anders aan haar hoofd. Ze heeft de moeilijke opdracht een zogenoemde "Jamaica-coalitie" te onderzoeken. Die naam is een verwijzing naar de kleuren van de partijen, CDU/CSU (zwart), de liberale FDP (geel) en die Grünen (groen). De FDP is vooral erg sceptisch over een gezamenlijke EU-begroting of een transferunie.

Gevoelige discussie

De reactie van de woordvoerder van Merkels woordvoerder was dan ook terughoudend: "In de toespraak zat veel input voor de noodzakelijke discussie over de kwestie", aldus Steffen Seibert. "De discussie ligt gevoelig", voegde hij eraan toe. Ook bij de Beierse zusterpartij CSU. Die waarschuwde al voor een oneindige transferunie.

In een eerste reactie van de FDP werd Macrons toespraak "moedig" genoemd. "Maar we zijn het niet met alles eens. De FDP wil niet dat een Europese minister van Financiën over Duits belastinggeld kan beslissen. Een begroting voor de eurozone [...] waar een percentage van onze inkomsten naartoe gaat, dat zou in Duitsland meer dan 60 miljard euro betekenen", zei FDP-leider Christian Lindner na de verkiezingen.

"Zo'n soort begroting, van waaruit dan geld naar Frankrijk gaat voor binnenlands gebruik, of naar Italië om de fouten in de economische politiek van de regering-Berlusconi te herstellen, dat is voor ons ondenkbaar en dat is voor ons dan ook een rote Linie, een breekpunt."

Wel enthousiast

Van de andere mogelijke coalitie-partner, de Groenen, hoeft Macron veel minder tegenwind te verwachten. Leider Cem Özdemir reageerde enthousiast: "We moeten Macrons uitgestoken hand aannemen en samen Europa vooruit helpen".

Merkel zit in de lastige positie dat ze een middenweg moet zien te vinden. De sterke partner waarop Macron had gehoopt laat in ieder geval nog even op zich wachten, en daarmee de reanimatie van de Frans-Duitse as.