Buijs waarschuwt voor Italië: fouten worden afgestraft

Op jacht naar de eerste Europese titel sinds 1995 spelen de Nederlandse volleybalvrouwen donderdag (16.00 uur) de kwartfinale tegen Italië in Bakoe. Oranje groeit in het toernooi in Azerbeidzjan, getuige de stroef verlopen poulefase (twee winst, één verlies), en de overtuigende overwinning daarna op Kroatië in de play-offs.

Italië staat zevende op de wereldranglijst - één plek boven Nederland - en eindigde in de poule bovenaan, na onder meer meer een nipte zege op de Kroatische vrouwen (3-2). "Als we te veel fouten maken worden die afgestraft", waarschuwt Anne Buijs. "Aan ons om te laten zien dat we door willen voor de medailles."

Buijs, die vanaf 2014 een jaar onder contract stond bij Lokomotiv Bakoe en de stad daarom goed kent, moest in de de eerste wedstrijden van de poulefase nog genoegen nemen met een reserverol. Toch maalt ze daar niet om. "Zo werkt dat. Het is een teamsport. Als ik alles wilde spelen was ik wel op tennis gegaan", is ze gedisciplineerd.

De laatste twee jaar wist Oranje alle belangrijke duels met Italië te winnen. Werden de Zuid-Europeanen vorig nog verslagen bij het olympisch kwalificatietoernooi, in mei van dit jaar zegevierde Nederland ook bij de eerste oefeninterland onder leiding van de net aangestelde bondscoach Jamie Morrison.