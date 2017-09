Erepenning voor wereldkampioene Blaak

In haar gemeente Lansingerland is Chantal Blaak woensdag in het zonnetje gezet. De nieuwe wereldkampioene op de weg, inwoonster van Berkel en Rodenrijs, kreeg onder toeziend oog van honderden toeschouwers de zilveren erepenning van de Zuid-Hollandse gemeente.

"Een uitzonderlijke prestatie om in zo'n grote sport wereldkampioen te worden", sprak burgemeester Pieter van de Stadt haar toe. "Je bent een rolmodel voor onze jeugd."

Geen woorden maar daden

Hij had het ook nog even over haar valpartij op 66 kilometer van de finish. En bewonderde haar doorzettingsvermogen. "Vallen, opstaan, winnen. Dat past bij onze gemeente, bij onze regio. De mentaliteit van geen woorden, maar daden."