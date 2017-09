Fipronil-spuiters blijven nog zeker veertien dagen vastzitten

De twee eigenaren van het bedrijf Chickfriend blijven nog vastzitten. De rechtbank in Zwolle heeft hun voorlopige hechtenis met veertien dagen verlengd. De twee zitten sinds 10 augustus vast.

Volgens de raadkamer van de rechtbank is de verdenking tegen de twee zwaar genoeg en wegen het maatschappelijk belang en de geschokte rechtsorde nu zwaarder dan het persoonlijk belang.

Fipronil

Martin van de B. uit Barneveld en Mathijs IJ. uit Nederhemert worden beschuldigd van het gebruiken van het middel fipronil in stallen met leghennen. Dat is een insecticide die niet mag worden gebruikt. Door fipronil te gebruiken bij de bestrijding van bloedluis bij pluimveebedrijven heeft het duo de volksgezondheid in gevaar gebracht, stelt het Openbaar Ministerie.

Schade kippenboeren

Pluimveebedrijven hebben door de ontdekking van met fipronil besmette eieren naar schatting 33 miljoen euro schade geleden, zo heeft oud-staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer laten weten. Bijna de helft van de schade werd veroorzaakt doordat bedrijven werden gesloten toen bleek dat het verboden bestrijdingsmiddel daar was gebruikt.

Op het hoogtepunt van de fipronilcrisis waren 258 bedrijven gesloten. Honderdduizenden kippen zijn geruimd en miljoenen eieren werden uit de winkelschappen gehaald.