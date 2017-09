Baanrenner Perkins wil als Rus naar de Spelen, Kenny gaat toch door

De Australische baanwielrenner Shane Perkins heeft van de internationale wielerunie UCI toestemming gekregen om voortaan voor Rusland uit te komen.

Perkins is tweevoudig wereldkampioen (keirin en teamsprint) en bij de Olympische Spelen van Londen in 2012 won hij brons op de sprint. Maar voor de Spelen van Rio de Janeiro werd hij niet geselecteerd. Daarom wil de 30-jarige Australiër in 2020 als Rus naar de Spelen van Tokio. Een bevriende Russische baanwielrenner, Denis Dmitriev, bracht hem op het idee.

In augustus heeft Perkins het Russisch staatsburgerschap gekregen van president Vladimir Poetin. De Russische wielerunie laat weten dat Perkins mogelijk zijn debuut zal maken voor Rusland bij de EK baanwielrennen in Berlijn (19 t/m 22 oktober).

Kenny gaat door

Baanwielrenner Jason Kenny heeft ook weer van zich laten horen. In een interview met de BBC zegt de zesvoudig olympisch kampioen dat hij na de Spelen van Rio eigenlijk gestopt was, maar dat hij nu heeft besloten dat hij toch naar de Olympische Spelen van Tokio wil in 2020.

De 29-jarige Kenny won vorig jaar in Rio de Janeiro olympisch goud op de teamsprint, de sprint én de keirin. Dat deed hij ook in 2012, waardoor hij samen met baanwielrenner Chris Hoy het recordaantal gouden olympische medailles voor Groot-Brittannië in handen heeft.