Gasvondst gedaan ten noorden van Schiermonnikoog

In de Noordzee, zo'n twintig kilometer ten noorden Schiermonnikoog, is een gasveld ontdekt. Volgens het consortium achter het gasveld, Hansa Hydrocarbons, Oranje-Nassau Energie en staatsbedrijf Energiebeheer Nederland (EBN), is het een "veelbelovende ontdekking", die de verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen.

Het gasveld ligt grotendeels op Nederlands grondgebied, maar het hele wingebied loopt door tot in de Duitse wateren. Hoeveel gas er precies is aangetroffen wordt nog onderzocht. Volgens een woordvoerder van EBN is er in eerste instantie zes miljard kubieke meter ontdekt. Dat kan uiteindelijk veel meer worden, als er in omliggende gasvelden ook gas wordt gevonden. "Maar dat is nog niet aangetoond", zegt hij.

Voorbarig

In het Financieele Dagblad wordt gesproken over een vondst die kan oplopen tot 60 miljard kubieke meter. De EBN-woordvoerder zegt dat dat getal voorbarig is. "In het meest positieve scenario zou je daarop uit kunnen komen", zegt hij. Het consortium gaat de komende jaren verder onderzoeken of er gas zit in de rest van het gebied.

Ter vergelijking: de Nederlandse Aardolie Maatschappij haalde vorig jaar 27,6 miljard kuub gas uit het gasveld in Groningen. In dat gasveld zat ten tijde van de ontdekking naar schatting 2800 miljard kubieke meter.