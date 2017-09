Amerikaanse klimlegende Norman Dyhrenfurth overleden

De Zwitsers-Amerikaanse alpinist en filmmaker Norman Dyhrenfurth (99) is in een ziekenhuis in Salzburg overleden. Hij stierf een natuurlijke dood, zegt een schoonzus die het overlijden bekendmaakte.

Dyhrenfurth was begin jaren 60 initiatiefnemer van een Amerikaanse klimexpeditie naar de Mount Everest. Die expeditie wordt gezien als het begin van de moderne Amerikaanse bergsport.

Twee kanten

Onder leiding van Dyhrenfurth vertrokken in 1963 negentien klimmers en negenhonderd dragers naar de Everest om de berg van twee kanten te beklimmen.

Jim Whittaker was het eerste lid en de eerste Amerikaan die zo voet op de top wist te zetten. Hij en een sherpa kwamen via de zuidkant, net als de man die de Everest tien jaar eerder als eerste had bedwongen: de Nieuw-Zeelander Edmund Hillary. Vier andere leden van Dyhrenfurth expeditie haalden eveneens de top, waarvan twee via de gevaarlijke westkant.

Kennedy

Na terugkeer in de VS werden de klimmers door president Kennedy in het Witte Huis ontvangen. Een coverstory in het populaire tijdschrift Life en de film Americans on Everest inspireerden veel Amerikanen om ook de bergen in te trekken.