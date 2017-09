Zorgen over ronselen Nederlandse sugarbaby's in studentensteden

Van Toorenburg zei vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat ze zich zorgen maakt over mogelijke uitbuiting van de vrouwen die hieraan meedoen. "Het is een grijs gebied, waar geen zicht op is. Je weet niet in hoeverre het vrijwillig is omdat het financieel gedreven is. Misschien komt iemand helemaal in de tang van een ander. Het is een risicovolle branche."

Dat is niet ondenkbeeldig als je de tips leest die op de site staan voor de sugarbaby's. Zo krijgen zij het advies om niet meteen bij de eerste date over een vergoeding te spreken: een 'no money, no honey-houding' wordt niet op prijs gesteld. Ook bepaalt de sugardaddy wanneer, waar en hoe je gecompenseerd wordt voor je diensten.

Verbod

Voor alle bedrijven in de seksindustrie gelden strenge regels met toezicht en vergunningen. Door zich als datingsite te profileren onttrekt Rich Meet Beautiful zich hieraan. Ook mensenrechtenorganisaties zoals het Landelijk coördinatiecentrum tegen Mensenhandel en het Centrum tegen Kinder- en Mensenhandel hebben hun zorgen geuit over de website.

Rich Meet Beautiful is ook in België actief bezig met het werven van studenten. Maar in verschillende steden, zoals Brussel en Leuven, is daar door de burgemeesters een stokje voor gestoken.

"De Belgen zijn ons voor en we moeten hun voorbeeld volgen", zegt Van Toorenburg. "Ik wil de minister vragen om er net als in België paal en perk aan te stellen." Ze stuurt daarom een brief naar de Tweede Kamer.