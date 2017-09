Wekdienst 27/9: kloof door flexcontracten en Blaak wordt gehuldigd

Wat brengt vandaag?

- Wat te doen bij extreem hoog water in rivieren? Vandaag is er een grote crisisoefening langs grote rivieren. Om goed voorbereid te zijn op een situatie van extreem hoog water in de rivieren, oefenen langs de Rijntakken vijf waterschappen samen met veiligheidsregio's, Rijkswaterstaat Oost Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland en het ministerie van Defensie. Het is voor het eerst sinds het hoogwater van 1995 dat op zo'n grote schaal wordt geoefend met zo veel betrokken instanties.

- Ruim 100.000 inwoners van Ivoorkust willen het oliebedrijf Trafigura verantwoordelijk stellen voor de giframp in 2006. Dat ligt vandaag voor bij de Amsterdamse rechtbank. Het gaat om 'een verklaring van recht', die nodig is om Trafigura te kunnen dagen. Lukt dat, dan kan de zaak inhoudelijk beginnen. Elf jaar geleden stuurde Trafigura het schip Probo Koala van Amsterdam naar Ivoorkust met een giftige lading. Het afval werd verspreid over tien stortplaatsen in de Ivoriaanse stad Abidjan.

- Vanavond staat deel twee van de tweede speelronde in de Champions League op het programma. De meest in het oog springende wedstrijden zijn Atlético Madrid-Chelsea, Paris Saint-Germain-Bayern München en Sporting Portugal-Barcelona.