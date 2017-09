Dick Advocaat is 70: van Zuiderpark tot Zeist

Dick Advocaat viert vandaag zijn zeventigste verjaardag. De meeste mensen rusten op die leeftijd al op hun lauweren, maar zo niet de Kleine Generaal.

Zijn wieg stond op 27 september 1947 in Den Haag en daar begon ook zijn voetbalcarrière. Na ADO Den Haag volgden nog zes clubs in Nederland, België en de Verenigde Staten. In 1984 stopte hij als voetballer. Maar de voetbalwereld was nog lang niet af van Advocaat.

Meer dan de helft van zijn leven is hij al trainer. Zijn eerste club als trainer was DSVP uit Pijnacker, een club uit de vierde klasse, waarmee hij in drie jaar tijd drie keer promoveerde. Na Pijnacker stond hij nog aan het roer bij negen verschillende profclubs en zes verschillende landen.

Zes maal Oranje

Van SVV en PSV tot Glasgow Rangers en Zenit Sint-Petersburg, van Zuid-Korea en de Verenigde Arabische Emiraten tot België en Rusland. En natuurlijk het Nederlands elftal: drie verschillende periodes als assistent en drie verschillende periodes als bondscoach.

En Advocaat, de oudste Nederlandse bondscoach ooit, is nog niet klaar. Begin volgende maand wacht misschien wel de zwaarste opgave uit zijn carrière: het Nederlands elftal naar het WK in Rusland leiden.