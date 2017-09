'Fietser ziet vaak gevaar van trams niet'

Fietsers en voetgangers in grote steden onderschatten het gevaar van trams. Het aantal ongelukken en bijna-botsingen neemt sterk toe door onoplettendheid, zegt de Haagse vervoerder HTM in De Telegraaf. De telefoon en muziek in de oren spelen daarbij een belangrijke rol.

"Alleen al in Den Haag maken trambestuurders gemiddeld veertig keer per dag een noodstop, terwijl ze voorrang hebben", zegt directielid Ernst Moeksis van HTM. Hij vindt dat er landelijk actie moet worden genomen. "Wij zijn in gesprek met de gemeente Den Haag, maar andere tramsteden hebben hetzelfde probleem."

Die problemen hebben onder meer te maken met de Tram Waarschuwings Installaties (TWI) waarbij alarmbellen en knipperlichten afgaan op oversteekplaatsen. "Ze gaan te vroeg of te laat af en staan soms op de verkeerde plekken. Steeds vaker worden ze daardoor genegeerd", zegt Moeksis.

Schijnveiligheid

Omdat de TWI geen formele status heeft, zijn de signalen in elke gemeente verschillend, blijkt uit een afstudeeronderzoek aan de TU Delft, dat in samenwerking met HTM is verricht. Onderzoekster Rianne Roeleveld pleit in haar rapport voor landelijke uniformering van de waarschuwingsinstallaties. Ze zegt dat met de huidige systemen een schijnveiligheid wordt gecreƫerd. "Incidenten tussen trams en fietsers en voetgangers gebeuren veelal op ontworpen kruispunten."

Naar schatting zijn er jaarlijks in Nederland meer dan honderd ongevallen met trams, waarvan het gemiddeld een paar keer fataal afloopt. "In slechts 2 procent van de incidenten valt de bestuurder wat te verwijten", zegt HTM.