Van Bronckhorst: duel beslist door persoonlijke fouten

Trainer Giovanni van Bronckhorst was ontstemd over de persoonlijke fouten die zijn ploeg dinsdag maakte in het duel met Napoli in de Champions League.

"We hebben heel lang in de wedstrijd gezeten en waren zeker niet de mindere van Napoli. De wedstrijd wordt beslist door de persoonlijke fouten. Dat waren dure missers aan onze kant", zei de coach van Feyenoord na de 3-1 nederlaag van zijn ploeg. "Onder druk moet je de juiste keuzes maken. Dat was niet goed."

Van Bronckhorst zag na de 2-0 achterstand toch nog kansen voor zijn team. "We hebben ons daarna teruggeknokt. Die penalty (gemist door Jens Toornstra) had een kantelmoment kunnen zijn. Het is erg jammer dat die er dan niet ingaat. Dat zijn dure fouten."

'Geen tijd voor ontwikkeling'

Volgens Karim El Ahmadi is het hoogste tijd dat Feyenoord als landskampioen weer gaat presteren. "Je kunt het hebben over talenten hier of daar, maar er is geen tijd voor ontwikkeling. We moeten er gewoon staan. In de Champions League worden fouten meteen afgestraft. We moeten hier nu niet te lang in blijven hangen."