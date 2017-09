PSV moet het voorlopig zonder Derrick Luckassen doen. Hij heeft een knieblessure opgelopen in de met 7-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht van afgelopen zondag.

Bij onderzoek bleek een binnenband in de linkerknie licht beschadigd. Hoe lang de koploper in de eredivisie hem moet missen, is nog niet bekend. "Luckassen zal op geleide van de pijn een aanvang maken met zijn herstel", aldus de club.