Op de Boven-Merwede bij Gorinchem is een aanvaring tussen een vrachtschip en een veerpont geweest. Dat meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid.

Volgens RTV Rijnmond gaat het om een veerpont die onderweg was naar Werkendam en in aanvaring kwam met een cementtanker. Niet duidelijk is nog hoe het ongeluk kon gebeuren.