Consumentenbond: transparantie kan patiënt honderden euro's schelen

De Consumentenbond roept ziekenhuizen en zorgverzekeraars op hun tarieven op 1 januari openbaar te maken. Mensen kunnen honderden euro's besparen door bewuster met hun eigen risico om te gaan, stelt de bond. Maar dan moeten ze wel inzicht krijgen in de kosten. Nu zijn veel prijzen van ziekenhuisbehandelingen nog geheim.

Lange weg te gaan

CZ maakte in augustus vorig jaar als eerste zorgverzekeraar de tarieven openbaar. Daarna volgden ook andere zorgverzekeraars en een paar ziekenhuizen. In 2017 maakten de vier grote zorgverzekeraars en zes ziekenhuizen hun tarieven bekend. Dat gaat de Consumentenbond, die een campagne heeft lopen met de titel #watkostmijnzorg, niet snel genoeg.

"Het gaat nog steeds maar om een handjevol", zegt Babs van der Staak, woordvoerder bij de Consumentenbond. "1 januari 2018 lijkt ons een realistische deadline voor alle ziekenhuizen en zorgverzekeraars", vervolgt ze. "Als sommige verzekeraars en ziekenhuizen hun tarieven nu al kunnen vrijgeven, moeten de andere dat uiterlijk 1 januari ook kunnen."

Honderden euro's verschil

Op basis van de tot nu toe vrijgegeven tarieven constateert de Consumentenbond dat er, net als vorig jaar, grote prijsverschillen zijn tussen ziekenhuizen. Ook kan binnen een ziekenhuis de prijs verschillen per zorgverzekeraar.

De prijs van een sterilisatiebehandeling van een man via VGZ in het Maasziekenhuis Pantein is bijvoorbeeld 184 euro, terwijl diezelfde behandeling in het Erasmus MC via zorgverzekeraar Menzis 586 euro kost.

Het gaat de Consumentenbond in eerste instantie om openbaarmaking van behandelkosten die onder de 885 euro liggen, want dat is het maximale bedrag waarop mensen hun eigen risico kunnen vastzetten. Bedragen tot 885 euro raken mensen dus direct in de portemonnee, bij ziekenhuisbehandelingen die duurder zijn wordt het bedrag daarboven vergoed uit de basisverzekering.

"We willen dat die informatie bekend is, zodat consumenten iets te kiezen hebben", zegt Van der Staak, "We realiseren ons dat kosten niet direct iets zeggen over kwaliteit, maar prijzen zijn in ieder geval te vergelijken." Uiteindelijk wil de Consumentenbond ook dat bedragen boven de 885 euro openbaar worden.

Opties verkennen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen voelt zich niet aangesproken door de oproep. De koepel verwijst naar een uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) van september vorig jaar. De ACM stelde toen dat "zorgverzekeraars en niet de ziekenhuizen aan zet zijn om consumenten inzicht te geven in de tarieven van ziekenhuisbehandelingen tot aan de eigenrisicogrens".

Zorgverzekeraars Nederland zegt in een reactie dat het belang van transparantie wordt gedeeld, maar benadrukt tegelijkertijd wel dat transparantie geen doel op zich moet zijn. "Het moet voor verzekerden toegevoegde waarde opleveren", stellen de staat in een reactie. "Verzekerden zelf hebben daarin ook een rol, bijvoorbeeld door de keuzemogelijkheden in de zorg ook daadwerkelijk te benutten."

De Consumentenbond heeft inmiddels de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om de druk op meer transparantie verder op te voeren. De NZa laat in een reactie aan de NOS weten dat met de verschillende partijen wordt overlegd. "Wij delen de visie dat meer transparantie in het belang van de patiënt is. Het doel is om de burger goed te informeren over de kosten van de zorg", zegt een woordvoerder. "We zijn met alle partijen in overleg over meer transparantie. Dat heeft nog niet geleid tot bindende afspraken. We verkennen de opties en komen hier op korte termijn op terug."