De sport van dinsdag bij de NOS

EK volleybal: Nederland-Kroatië

De Nederlandse volleybalsters spelen vanaf 18.30 uur voor een plek in de kwartfinales op het EK. Omdat Oranje tweede werd in de poule is de ploeg van Jamie Morrison veroordeeld tot het spelen van een zogenaamde tussenronde.

In het Azerbeidzjaanse Ganja is Kroatië, dat twee jaar geleden strandde in de tussenronde, de tegenstander. Die wedstrijd is te zien op NOS.nl met het commentaar van Maarten Tip.