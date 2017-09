Onverwachte daling zorgpremie bij DSW

Zorgverzekeraar DSW verlaagt de zorgpremie voor volgend jaar. Dat is tegen de verwachting in. De politiek en deskundigen rekenden op een premieverhoging.

DSW zette de afgelopen jaren vaak de trend voor andere zorgverzekeraars. Die maken de komende weken hun premies bekend.

Hoewel de verlaging bij DSW slechts 6 euro per jaar is, hield het kabinet juist rekening met een stijging van ongeveer 80 euro per jaar. Daarbij is uitgegaan van een stijging van de zorgkosten met 6 procent.

Volgens DSW-directeur Oomen zijn de zorgkosten in Miljoenennota te hoog geraamd en laten recentere cijfers dat zien. "We hebben nu een aardig beeld over de kosten van dit jaar en dat beeld is heel duidelijk: kostendalingen." Volgens de verzekeraar heeft dat onder meer te maken dat lonen in de zorg minder hard zijn gestegen. Ook zouden andere kosten zoals die van medicijnen zijn meegevallen.

Trendsettend

DSW komt traditiegetrouw als eerste met de premie voor het nieuwe jaar. Die premie is vaak trendsettend gebleken voor de andere zorgverzekeraars. Of dat nu weer zo zal zijn, is afwachten. "Je ziet wel verschillen ontstaan tussen verzekeraars", zegt Peter Ruys van vergelijkingssite Zorgkiezer. "De een koopt toch wat scherper in dan de ander. Dat telt allemaal mee in de premie."

Onlangs liet DSW nog weten dat de zorgverzekeraars te maken hadden met een onverwachte tegenvaller van 400 miljoen euro. Maar door andere meevallers in de kosten hoeft DSW de premie komend jaar dus niet te laten stijgen.

In Den Haag wordt vanmiddag gedebatteerd over het plan om het verplichte eigen risico in de zorg op 385 euro te houden. Om het op tijd te kunnen doorvoeren, wordt er op één dag in zowel de Eerste als de Tweede Kamer over gestemd.