Overvallen door 'politie' in Zuid-Afrika: 'Uniform, auto, sirene, alles klopte'

"Ik ben toen opgestaan en heb de chauffeur en de gids bevrijd. Ik had niks scherps dus heb ik de tiewraps met mijn sleutel doorgezaagd. Het duurde lang mijn vingers doen er nog pijn van. Daarna is de buschauffeur door alle rode lichten gereden om bij het hotel te komen."

De toeristen blijven nog even in Zuid-Afrika, voor sommige moet een nieuw paspoort worden geregeld. Als de groep naar het vliegveld gaat, zal dat gebeuren met een politie-escorte. Bakker zegt dat er veel steun is van de reisorganisatie, de politie en de Nederlandse ambassade.

"Slachtofferhulp is er niet en sommige mensen hebben begeleiding nodig zijn bij thuiskomst. Het is echt heel heftig geweest. We dachten dit is veilig, want het is een groepsreis. Ik ga in ieder geval niet meer naar Zuid-Afrika, niemand meer."