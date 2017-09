Jong Ajax verspeelt dure punten

In de Jupiler League heeft koploper Jong Ajax twee punten verspeeld door gelijk te spelen tegen Telstar: 1-1.

Telstar opende voor rust de score via Toine van Huizen, die met een mooie zweefduik raak kopte. Pas in de slotfase werden de bezoekers aan het wankelen gebracht. Uit de rebound zorgde Teun Bijleveld voor de 1-1. Daarna was Ajax een paar keer dicht bij de 2-1. Keeper Rody de Boer hield zijn ploeg op de been. Daley Sinkgraven maakte bij Ajax zijn rentree na een blessure.

Jong PSV kwam thuis tegen NEC terug van een 1-3 achterstand: 3-3. Sam Lammers was met twee goals (2-3 en 3-3) de grote man bij de thuisploeg. Sven Braken miste bij 1-2 een strafschop voor NEC.

In de stand na zes duels heeft Jong Ajax nu nog een punt voorsprong op achtervolger Fortuna Sittard.