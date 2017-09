Van Bronckhorst: Feyenoord moet er als team staan tegen Napoli

Na nederlagen tegen PSV en NAC moet Feyenoord het dinsdagavond in de Champions League opnemen tegen Napoli. Waar de motor van Feyenoord hapert, is Napoli juist in topvorm. "We moeten verdedigend goed staan", zegt trainer Giovanni van Bronckhorst in aanloop naar de wedstrijd in Napels.

De Italiaanse topploeg kent een klinkende start in de Serie A: de eerste zes duels werden allemaal gewonnen. De doelcijfers zijn al even indrukwekkend: 22 voor en maar 5 tegen. In de Champions League was de start minder: van Sjachtar Donetsk werd met 2-1 verloren.

Lovend

Feyenoord-coach Van Bronckhorst is lovend over de tegenstander. "Napoli behoort tot de ploegen die het beste voetbal van Europa spelen. Goed positiespel met veel passing en pressie. Dat leidt weer tot veel goals. Ik kijk graag naar die ploeg."

Aanvaller Steven Berghuis hoopt dat Feyenoord de Italianen lang van het lijf kan houden. "We moeten met lef voetballen. We zijn hier niet voor niets. We moeten voorkomen dat we een snelle tegengoal krijgen en dan zo lang mogelijk in de wedstrijd blijven. De goals tegen Manchester City gaven we juist te snel en te makkelijk weg. Dat moet een les zijn."

Van Bronckhorst erkent dat zijn favoriete 4-3-3 aangepast kan worden voor het duel in Napels. "Dat is heel goed mogelijk. We moeten verdedigend goed staan. Het zal voetballend beter moeten dan de afgelopen weken. We zullen er als team moeten staan."

Zware blessure

De knieblessure van Eric Botteghin is als een mokerslag aangekomen bij de Feyenoorders. Berghuis: "Eric is een zeer gewaardeerde kracht, ook om zijn persoonlijkheid. Dit is enorm balen."

Van Bronckhorst: "Ik ben enorm geschrokken van de ernst van de blessure. De achterste kruisband is voor een groot gedeelte afgescheurd. Zeker tot na de winterstop zullen we hem moeten missen."

Ook zijn eventuele vervanger Jerry St. Juste (schouder) is niet helemaal fit, net als middenvelder Jens Toornstra (knie). Maar Van Bronkhorst heeft goede hoop toch een beroep te kunnen doen op het tweetal. "Als ze de laatste training goed doorstaan, voorzie ik geen probleem."