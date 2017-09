Feyenoord moet Botteghin tot de winterstop missen

Feyenoord kan tot de winterstop niet beschikken over verdediger Eric Botteghin. De Braziliaan speelde afgelopen weekend de hele wedstrijd mee tegen NAC Breda, maar hield knieklachten over aan het duel. Maandag bleek na onderzoek in het ziekenhuis dat Botteghin zeker drie maanden is uitgeschakeld.

Botteghin zat al niet in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Napoli. Ook Nicolai Jørgensen ontbreekt nog in de wedstrijdselectie van Feyenoord. Sven van Beek, die bijna anderhalf jaar geblesseerd heeft moeten toekijken, is wel met de ploeg meegereisd naar Italië.

Dinsdag speelt Feyenoord de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Het openingsduel ging met 4-0 verloren tegen Manchester City.