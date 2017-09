FIFA zwicht en laat klaproos voortaan toe op kleding

Dit jaar mogen de Britse voetballanden tijdens Remembrance Day op 11 november een klaproos op hun kleding dragen om de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dat leverden Engeland en Schotland vorig jaar nog een boete op.

Volgens diverse Britse media is de wereldvoetbalbond FIFA nu overstag gegaan en zijn er nieuwe richtlijnen bedacht die het mogelijk maken om tijdens interlands wel symbolen en slogans te dragen met een politieke lading, als ze maar geen relatie hebben tot een politieke partij of regering en als de tegenstander ermee akkoord gaat.

"In het stadion en op het veld is er alleen ruimte voor de sport en voor niets anders", was vorig jaar het verweer van de FIFA.