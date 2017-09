De sport van maandag bij de NOS

Vandaag genieten we nog na van de WK wielrennen, die voor Nederland zo succesvol zijn verlopen. Maar we kijken ook alvast vooruit op morgen, als Feyenoord in de Champions League aantreedt tegen Napoli.

Verslaggever Joep Schreuder ging afgelopen weekend in Napels op bezoek bij Dries Mertens. De Belgische oud-speler van FC Utrecht en PSV maakt het laatste jaar furore met het ene na het andere doelpunt bij de koploper in de Serie A.