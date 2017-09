In heel Duitsland betogingen tegen verkiezingswinst AfD

In een aantal Duitse steden is gedemonstreerd tegen de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD), die naar verwachting ruim 13 procent van de stemmen krijgt bij de verkiezingen van zondag en daarmee de derde partij van het land wordt.

Op de Alexanderplatz in Berlijn, waar de AfD-top het verkiezingsresultaat vierde, waren zo'n duizend betogers op de been. Ze riepen leuzen tegen de anti-immigratiepartij en lieten hun afkeuring blijken door te fluiten. De demonstratie verliep over het algemeen vreedzaam.

Ook in andere steden, zoals Keulen, Frankfurt, Hamburg, München en Düsseldorf gingen mensen de straat op om hun ongenoegen te uiten over de verkiezing van de AfD in de Bondsdag.

Op Twitter is de hashtag #87Prozent in gebruik, waar zich mensen melden die zich tot de 87 procent van de stemmers rekenen die niet voor de AfD hebben gekozen.