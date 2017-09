'Keizer gaat het niet redden bij Ajax'

Oud-international Pierre van Hooijdonk begrijpt niet waar het Ajax van vorig seizoen en van de wedstrijden tegen OGC Nice in de voorronde van de Champions League is gebleven. "Van druk zetten is niets meer over. Alles gaat op halve kracht..."

"Het team gaat steeds minder spelen en daarvoor is de coach verantwoordelijk", aldus Vermeulen. "Bij Peter Bosz ging het ook moeizaam in het begin, maar hij gaf aan waar hij naartoe wilde. Ik zie niet wat Keizer wil. Het is een enorme crisis... Als ze volgende week verliezen van sc Heerenveen en PSV wint van Willem II is het verschil acht punten. Dan is het seizoen al bijna verloren."

'Topclub moet geleid worden door een toptrainer'

Volgens Vermeulen was de keuze voor de op topniveau onervaren Keizer onlogisch en onjuist. "Een topclub moet geleid worden door een toptrainer. Keizer kan zich alleen maar handhaven als hij succes heeft. Morgen zal het 'Technisch Hart' best wel een crisisvergadering hebben. Ik denk dat Keizer het niet gaat redden."