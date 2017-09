Veldrijder Van der Poel opnieuw klasse apart in VS

Ook in de tweede wereldbekerveldrit van het seizoen was Mathieu van der Poel oppermachtig. De Brabander fietste vorige week de concurrentie in Iowa op een hoop en deed dat in Waterloo, ook in de Verenigde Staten, nog eens dunnetjes over.

Van der Poel (Beobank-Corendon) sloeg vanuit de start direct een gat en had na twee ronden al ruim een halve minuut voorsprong en hield het tempo hoog.

Spannend was het dus niet, indrukwekkend des te meer. De sprint om de tweede plek werd gewonnen door Corné van Kessel, wereldkampioen Wout van Aert werd zevende.