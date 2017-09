Schietpartij in kerk Tennessee: 1 dode, 7 gewonden

Een man heeft het vuur geopend op mensen in een kerk in de Amerikaanse staat Tennessee. Daarbij is een kerkganger om het leven gekomen. Zeven mensen raakten gewond, onder wie de dader. Hij bracht zichzelf een verwonding toe.

De politie heeft hem aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. Op de Facebookpagina van de kerk zijn foto's te zien die lijken te wijzen op een gemengde samenstelling van de kerkgemeenschap. Er staan mensen op van verschillende leeftijden en etnische achtergronden.

De plaatselijke brandweer schrijft op Twitter dat alle mensen naar een ziekenhuis in de omgeving zijn gebracht en dat de meeste slachtoffers volwassenen zijn.